HEA! Alle tiisdeis skreppe yn it Lauwersmargebiet

Alle tiisdeis binne se frijwillich yn it spier yn de natoer yn it Lauwersmargebiet: de manlju fan de beheargroep fan Steatsbosbehear. Waar of gjin waar, se wolle dizze dei net misse. Mei de hjerst is fansels de tiid om blêden oan te harkjen, mar ek oare putsjes gean de manlju net út de wei. Want wat dogge je at in swan yn de problemen sit? Dan komme je fansels fuort yn aksje!