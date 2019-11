Nei tsientallen jierren binne de klokken fan de Friezentsjerke wer te hearren

Boppe yn de romaanske campanile oan de súdkant fan de Friezentsjerke hingje de twa lytse, mar weardefolle brûnzen klokken. Se binne yn 1757 en 1768 getten troch de bruorren Angelo en Felice Casini. Sy wiene yn dy tiid de klokkejitters fan it pauslik paleis. De lytse klok hat de namme Michael krigen, wylst de grutte klok Magnus as namme draacht.

De klokken hawwe skoften stil west om't it houtwurk fan de klokken fergien wie. Dêrnjonken wie it lûdsmechanisme yn in minne steat. Mei jild fan de Abe Bonnema stichting koene de midsiuwske klokken wer by de tiid brocht wurde. It is de bedoeling dat Michael en Magnus tenei klinke mei earetsjinsten en om grutte mominten te markearjen.