Provinsje set natoergebiet yn Gaasterlân te keap

Deputearre Douwe Hoogland hat freed it 'Te Keap'-boerd yn de grûn set. "Troch nije Europeeske regels meie wy perselen natoer net mear automatysk oanbiede oan organisaasjes as it Fryske Gea, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Wy binne ferplichte om it oan te bieden op de partikuliere merke." Dat betsjut lykwols net dat de nije eigener der mar mei dwaan kin wat er sels wol. "Partijen dy't dit keapje wolle, moatte earst in plan ynleverje en in bod útbringe. Der is minimaal 315.000 euro nedich."

It gebiet is in krûderyk gebiet en dat moat de nije eigener ek yn stânhâlde. Undernimmers, lykas boerebedriuwen, soenen ek in bod dwaan útbringe. "Mar de ambysjes yn harren oankeapplan moatte der wol by passe. "Ik haw noch net heard dat der gegadigden binne, wy binne benijd", seit Hoogland,