Sterre (13) kollektearret mei in spesjale motivaasje foar it MS-fûns

In soad minsken sille it herkenne: de bel giet ûnder itenstiid. Dat kin mar ien ding betsjutte: der stiet wer in kollekte foar de doar. Dizze wike binne it de frijwilligers fan it MS-Fûns dy't by de doarren delrinne om jild op te heljen.

Yn Snits is de 13-jierrige Sterre op 'n paad, tegearre mei har mem. It duo falt op, want Sterre hat de reden foar har kollekte deun njonken har. Mem Froukje hat sels MS, en is dan ek tige grutst op har dochter: "Ik fyn it tige moai dat se it docht, it is in goeie kollekte en ik hoopje dat se aardich wat binnenhellet."

Grutte ympakt

De sykte kin elkenien reitsje, en hat in soad ympakt op de pasjint, mar ek op de omjouwing. Sterre: "Ik ben ermee opgegroeid, we kunnen niet zomaar de deur uit, en ik moet thuis meer meehelpen dan andere kinderen." Dit betsjut dat Sterre in soad húshâldlike taken hat: de wask dwaan, opromje, iten siede, it heart der foar har allegearre by. Mem sjocht dêr ek wol mei in posityf gefoel nei: "Elk neidiel hat syn foardiel", sitearret se Johan Cruijff, "as se it hûs útgiet dan kin Sterre harsels rêde, dat fyn ik ek wol wer moai."

De kollekte fan dizze wike jout de pasjinten in goed gefoel, en soarget der ek foar dat se wat positiver nei de takomst sjogge. "Hoe mear jild, hoe flugger dat der ea wat komt, dat MS stopsette kin."