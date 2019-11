PvdA Súdwest-Fryslân woe koälysje rêde troch CDA-wethâlder fuort te stjoeren

Troch it opsizzen fan it fertrouwen yn Van Gent stapte de PvdA út de koälysje yn Súdwest-Fryslân. Feenstra begrypt noch altyd net wêrom Van Gent fuort moast. "Ik snap net dat it kolleezje praat oer in fertrouwensbreuk. Mar as dat sa is, dan kin je dêr oan wurkje. Dêrom ha wy mediation foarsteld, mar dat woene se net."

Om te besykjen de koälysje oerein te hâlden hat Feenstra ôfrûne wike noch in foarstel dien by koälysjepartner CDA. "It probleem siet net op ynhâld. Yn it belang fan it fuortbestean fan de koälysje ha ik doe sein dat de polityk lieder fan it CDA, wethâlder Offinga, in grut stimpel drukt op dit kolleezje. Syn fertrek wie foar ús dan ek besprekber."