Ireen Wüst wol dochs troch oant Olympyske Spelen yn 2022

Reedrydster Ireen Wüst wol dochs noch in kear nei de Olympyske Spelen. De 33-jierrige Friezinne wol meidwaan yn Beijing 2022, as se op tiid in sponsor fynt foar har nije ploech. "Ik wil heel graag doorgaan tot en met de Winterspelen van Peking in 2022", seit Wüst yn De Telegraaf.