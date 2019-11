Jonkje slim ferwûne by ûngelok Drachten

It is net dúdlik hoe't it mei de bestjoerder, in 45-jierrige man fan Drachten, is. Hy is fuort nei it ûngelok meinaam nei it plysjeburo.

It slachtoffer is mei spoed mei in ambulânse nei it sikehûs brocht.

De plysje hat nei it ûngelok de dyk ôfset om ûndersyk te dwaan. Der binne ek tsjûgen heard dy't op it stuit fan it ûngelok yn de direkte omjouwing wiene.