NS komt mei fluggere ferbining tusken Rânestêd en Ljouwert

De fluggere rûte moat yn 2023 úteinsette. Op it earste part fan de rûte, tusken Breda en Schiphol, kin de nije intercity mei 200 kilometer de oere oer de hegesnelheidslijn ride, dêrnei moat der op de Hanzelijn in stikje stadiger riden wurde: 160 kilometer de oere.

In rit tusken Rotterdam en Ljouwert duorret hjirtroch dalik fjouwer minuten koarter, seit de NS. Wa't fan Breda nei Swolle reizgje wol, is dalik in heal oere earder fan A nei B. "Dit is een eerste belangrijke stap om met een snelle trein de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland te verkorten", seit de president-direkteur fan de NS, Roger van Boxtel.

De flugge ritten wurde dien mei nije treinen, de ICNG. De NS hat hjir 99 stiks fan besteld. De treinen sille njonken Ljouwert, ek nei Grins ride.