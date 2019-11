Alles watst witte moatst oer de Formule E en Nyck de Vries

Wat binne de kansen foar Nyck de Vries?

Giedo van der Garde:

"Ik verwacht dat Mercedes zo rond de 10e tot en met de 15e plaats gaan strijden. Je hebt als team, als fabrikant en als coureur echt wel even tijd nodig om te wennen aan deze klasse. Ik ken Nyck goed en heb hem als coureur heel hoog zitten. Op termijn kan hij het echt goed gaan doen, maar je moet wel even wennen. Bovendien is Nyck wel een beetje een slow-starter. Hij moet altijd even wennen."

Arjan Schouten:

"Dat is nog een beetje glazen bol-werk. Nyck komt bij Mercedes en die zijn nieuw in de Formule E, dus is het moeilijk te beoordelen. Maar het is wel interessant om te volgen. Mercedes steekt niet voor niets geld in de elektrische auto's. Dus ze zullen veel know-how en geld meenemen. Dat is in het voordeel van Nyck. Het is wel een fijn stoeltje voor hem. Dat biedt perspectief, vooral als ze langer bij elkaar blijven."

Gerard Bos:

"Oan de iene kant giet it te fier om fuortendaliks te ferwachtsjen dat hy wedstriden winne sil, want de Formule E is nij foar him en ek foar syn team Mercedes. Mar oan de oare kant is de Formule E in klasse mei faak lytse ûnderlinge ferskillen. Dus as Nyck syn draai snel fine kin en Mercedes ek, dan kin hy ek samar om de boppeste plakken stride. De tiid sil it leare."