Muzykfestival At the Watergate Snits krijt ekstra jild

It muzykfestival At the Watergate yn Snits krijt dochs ekstra finansjele stipe om it tekoart fuort te wurkjen. Hast alle politike partijen yn de gemeenteried fan Súdwest-Fryslân wolle 82.500 euro oermeitsje oan de organisaasje fan At the Watergate. Dat is de helte fan de totale kosten dy't it festival nedich hie foar de befeiliging. Yn totaal is it tekoart krekt mear as 200.000 euro.