Advys Hûs en Hiem: âldereinkompleks Nij Ylostins yn Drylts moat monumint wurde

Eigener Elkien hat plannen de bewenners yn in nij kompleks op deselde lokaasje ûnder te bringen en Nij Ylostins te slopen, mar dêr giet Hûs en Hiem net yn mei. Mei it advys oan de gemeente om der in monumint fan te meitsjen, wurdt sloop dreger makke. Oanpassingen binne wol tastien en dêr sjocht de advyskommisje ek noch mooglikheden ta.

"Omdat dit in specifiek monument is uit 1972 is er toch veel meer mogelijk om te veranderen, dan bijvoorbeeld bij een middeleeuwse kerk", seit Gertjan Timmer, erfgoedsaakkundige fan Hûs en Hiem. "Dus eigenlijk is de bescherming als monument bedoeld om eenvoudige sloop te voorkomen, maar ook om nieuwe invullingen wel mogelijk te maken."

Minsklike maat

Neffens de advyskommisje is Nij Ylostins typearjend foar it postmodernisme, de perioade nei de weropbou. Kenmerkend is de lytsskalichheid. Timmer: "De schaal, de menselijke maat is hier heel erg belangrijk."

It is noch net bekend oft de gemeente Súdwest-Fryslân it advys fan Hûs en Hiem oannimt.