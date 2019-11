Plysje op syk nei fersprieders naziposters by Sinteklaasyntocht Ljouwert

Op de posters stiene ûnder oare in heakkekrús, in ferwizing nei Hitler en twa ûntholle piten. Ek waard der op de posters in ferwizing makke nei de 'blokkearfriezen'. De posters binne yn de nacht fan freed 15 op sneon 16 novimber ferspraat.

Der is noch neat bekend oer wêr't de posters krekt weikomme en dêrom siket de plysje ekstra ynformaasje. Minsken dy't oanwizingen ha, kinne har melde fia 0900-8844.