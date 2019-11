FIDEO: Leger des Heils iepenet húskeameropfang yn Dokkum

De Bij Bosshardt-húskeamers binne trefpunten dêr't minsken út de buert nei ta kinne foar ferskate aktiviteiten, in plak om efkes kofje te drinken of in spultsje te dwaan. De húskeamer hat in keuken en in bernehoek. Fan tongersdei ôf is de nije lokaasje oan de Oostersingel foar elkenien iepen.