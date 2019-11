Fyts- en kuierpaad Reitlânsfeart tusken Ryptsjerk en Hurdegaryp iepene

In jier ferlyn stjoerde Amber in mei de hân skreaune brief oer har winsk nei de gemeente Tytsjerksteradiel. Se fielde har net altyd feilich as se de grutte dyk oerstekke moast mei de fyts. It nije fyts- en kuierpaad wie net allinnich in winsk fan Amber, mar ek fan de doarpsbelangen fan Ryptsjerk en Hurdegaryp.

It fytspaad waard offisjeel iepene troch wethâlder Tytsy Willemsma fan Tytsjerksteradiel. Bern, masters en juffen fan CBS Alpha yn Ryptsjerk kamen fan de kant fan dat doarp nei it midden fan it fytspaad ta en út Hurdegaryp wei kaam in oar ploechje. Der waarden fytslampkes útdield oan de bern om it paad offisjeel te iepenjen. Amber Vis mocht it earste ljochtsje útdiele.