SodM leit Vermilion lêst ûnder twangsom op om lûdsoerlêst gasboarring Noardwâlde

Ferskate ynwenners yn de wide omjouwing skrokken fan it lûd dat makke waard by it boarjen fan de nije lieding. De boarynstallaasje sels makket al in soad leven, it boarjen yn de boaiem soarget foar in kontinue lege bromtoan.

Rjochtop yn bêd

De boarlift dy't de buizen oppakt en ferpleatst, wie dit wykein de grutste feroarsaker fan it lûd. In protte omwenners sieten rjochtop yn bêd. Ien fan harren is Patricia Staats, dy't op sa'n 200 meter fan de boarlokaasje wennet. Se hie wol oerlêst ferwachte, mar it wie folle slimmer as dêr't se rekken mei holden hie. "Yn in brief waard sein dat der sprake wêze soe fan 'enige overlast', mar dit is net te hurdzjen", fynt Staats. Mei oare omwenners hat se noch besocht de boarrings op te kearen, mar sûnder sukses.