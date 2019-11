Nyk de Vries is nije Dichter fan Fryslân

"Dit dichterskip is in grutte eare en komt foar my op presys it goede momint", seit de farske, nije heitelândichter Nyk de Vries. Hy kin der in protte fan leare, seit er fierder. "Dat is it moaiste, ast dysels op nije paden bringe kinst. Dan kin der fan alles barre."

Ambassadeur

As Dichter fan Fryslân treedt Nyk de Vries yn de kommende twa jier op as poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. In advyskommisje, besteande út Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga, hat de nije Dichter fan Fryslân foardroegen oan Deputearre Steaten.