Plysje fynt fjoerwapen yn sjalet op fakânsjepark Sumar

Yn Noard-Brabân waarden ferline wike yn Oss trije kopstikken fan in kriminele famylje oppakt.

Tongersdei wiene der mear ynfallen: earst yn it Brabânske Lith en dêr kaam de plysje op it spoar fan de sjalet yn Sumar. It fjoerwapen lei dêr ûnder in matras. De plysje docht gjin meidielingen oer wat de relaasje is tusken 'Sumar' en de ynfallen yn Brabân, allinnich dat it deselde saak is.

Gjin link tusken fakânsjepark en kriminaliteit

It trochsykjen fan it fakânsjepark is yntusken dien. It fakânsjepark sels wurdt net linkt oan de kriminele aktiviteiten fan de famylje út Oss.