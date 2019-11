Undersyk makket dúdlik hokker plakken oft geskikt binne foar seewier

Dat is net it iennige: seewier is ek in wichtige boarne fan fretten foar rotguozzen. It soarget foar mear bioferskaat, omdat der mear libben yn sit as yn 'keale' Waadplaten en de Waadplaten mei mokselbanken.

Geskikt gebiet foar seewier om te libjen befynt him foaral op 'rêstige' Waadplaten ûnder in pear Waadeilannen en by de kust fan de fêste wâl del. Dêr binne minder weagen en dy faktor wie earder noch net meinommen by ûndersiken nei geunstige plakken foar seewier.

Rykswettersteat sil yn de simmer fan 2020 mei oare behearders fan it Waadgebiet besjen hoe't se meihelpe kinne oan de oangroei fan seewier.