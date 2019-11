Miljoenen foar natuerprojekten yn Iselmargebiet

It jild falt ûnder it lanlike projekt Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Binnen dit projekt binne earder al grutte ynvestearringen dien yn de Marker Waad. It jild wurdt no útdield oan de Fryske kust, Wieringerhoek, de Markermeerkust en de Oostvaardersoevers.

De provinsjes om de Iselmar hinne hawwe mei-inoar yn in brief oan it Ryk om it jild frege. Se wolle de natuer fan it saneamde 'blauwe hert' sterker en takomstbestindich meitsje.