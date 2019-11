Oratmangoen ferfangt blessearre Antonia by Cambuur

Statement tsjin rasisme

By alle wedstriden yn de eare- en earste difyzje dogge de spilers de earste minút neat. Dat is om in statement te meitsjen tsjin rasisme. Snein waard de wedstriid tusken FC Den Bosch en Excelsior staakt, om't supporters fan Den Bosch harren rasistysk útlieten tsjin Excelsior-spiler Ahmad Mendes Moreira.

Dat klups no mei-inoar yn aksje komme, fynt De Jong in goed inisjatyf. "Hûndert prosint terjocht. Dêr moatte we mei syn allen wat oan dwaan. Ik wit net oft it oait út te bannen is, want as der ien ferfelende idioat is dy't it docht, kin it altyd gebeure."

Skandalich

Keeper Sonny Stevens fan Cambuur stie ferline jier ûnder kontrakt by Excelsior. Dy klup wie belutsen by it ynsidint fan ôfrûne snein. Stevens hat kontakt hân mei syn âld-ploechgenoaten. "Ik heb alles meegekregen. Het is schandalig wat er gebeurt. Iedereen neemt het nu gelukkig over, dus hopen dat het nu de kop in wordt gedrukt."