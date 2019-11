Liander: stroomsteuringen Ljouwert hawwe mei-inoar te krijen

Neffens wurdfierder Peter Hofland fan Liander is de iene stroomsteuring in gefolch fan de oare. Der kaam tefolle spanning op de omliedingskabel te stean, wêrtroch't it op in oar plak misgie.

It útbaarnde trafohúske yn de Huzumer Van der Veldestrjitte dêr't it allegearre begûn, is noch noch altyd defekt, seit Hofland. Dêr stiet no in aggregaat as needoplossing. Liander ûndersiket hoe't se sokke problemen mei tefolle spanning by omliedingen yn de takomst tefoaren komme kinne. Ek nei de oarsaak fan de brân yn it trafohúske wurdt noch ûndersyk dien.