IepenUP: Diskusjes oer Swarte Pyt en keunst yn de stedskas

"Dan zie je zo'n flyer van een fascistische Sinterklaas, die Nederland wit wil houden", fertelt Samuel. "Kijk toch naar jullie eigen vlag. Daar staan allemaal harten op, symbool voor liefde en verdraagzaamheid. Dat is het Fryslân waar ik van hou", sa hâlde Mouinir it publyk fan IepenUP foar. It publyk dat woansdei yn it ramt fan Explore the North net yn Musyksintrum Neushoorn siet, mar yn de Stedskas op it Aldehouster Tsjerkhôf. "Jullie kunnen je beter opwinden over de klimaatcrisis. Die is veel erger."

Dichter en skriuwer Joost Oomen woe safier net gean. Hy lei de fokus op de moaie saken fan de keunst en minder op in maatskiplike boadskip. "Kunst als lust en leven. Heerlijk werk waar je blij van wordt", wêrnei't Joost mei de muzykformaasje Kruidkoek mei in artistyk kanon pop-corn oer it publyk hinne ôfskeat.