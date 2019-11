Hieltyd mear otters yn Nederlân

De otter wie yn 1998 hielendal útstoarn yn Nederlân. Yn 2002 waard dêrom úteinset mei in útsetprogramma, ûnder oare ek yn Fryslân. Dit programma liket no suksesfol. De otters ferspriede harren ek hieltyd mear oer it lân. It grutste part sit noch hieltyd yn Fryslân, Flevlolân, Drinte en Oerisel, mar de bisten binne ek sjoen yn Gelderlân, Súd-Hollân, Grinslân en Noard-Hollân.

Deariden

It tal bisten dat troch it ferkear om it libben komt is neffens de ûndersikers noch wol heech. Yn de ôfrûne winterperioade waarden hast hûndert otters deariden. Neffens de ûndersikers is der in relaasje tusken it tal deariden otters, en de groei fan de populaasje: hoe mear otters der binne, hoe mear der yn it ferkear omkomme.