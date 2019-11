Ynfal yn sjalet op fakânsjepark Klein Zwitserland yn grutskalich plysjeûndersyk

Dion Luyten, wurdfierder fan de plysje East-Brabân: "Er is een groot onderzoek bezig de laatste tijd, waarbij linken zijn gevonden naar een chalet in Fryslân." Der is gjinien oanhâlden by it ûndersyk, seit Luyten foar Omrop Fryslân Radio.

Tongersdeitemoarn betiid die de plysje, yn gearwurking mei Definsje en de Belestingtsjinst, ek al in ynfal yn it Noard-Brabânske Lith. Dêrby wiene mear as hûndert plysjeminsken belutsen. It wenweinkamp oan de Maasstraat is folslein ôfsetten. Foar de bewenners fan it kamp is oare wenromte socht.

Operatie Alfa

Operatie Alfa begûn op woansdei 13 novimber mei in grut ûndersyk op it wenweinkamp yn Oss. Der waarden yn in ôfsletten rûmte fjoerwapens, jild, drugs en mooglik eksplosiven fûn. Letter wiene der ek noch trochsikingen yn Berghem, Macharen en Oijen. Dêr waard ûnder oare harddrugs fûn en guod om drugs te meitsjen.