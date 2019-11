'Hotspots' plastic kerrels op strân Skiermûntseach yn kaart brocht

Om út te finen wêr't de measte plastic kerrels lizze, hat in studint fan Van Hall-Larenstein yn opdracht fan Natuurmonumenten mei in fjouwerkantsje fan 40 by 40 sintimeter stekproeven dien oer it hiele Noardseestrân. Dêr is útkaam dat de grutste konsintraasjes kerrels, de saneamde 'hotspots', by peal 10 en peal 8 lizze. Dat lêste plak is oan de ein fan de Reddingsweg en dêr binne 363 kerrels fûn yn sa'n lyts oerflak.

Fan it strân omheech nei de dunen ta wurdt de situaasje hieltyd slimmer. Dat der noch wol it ien en oar leit, wie bekend. Mar Natuurmonumenten woe witte wêr krekt, ek om de kerrels opromje te kinnen.

Grutte skrik

Boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach skrikt dochs wer fan de útkomst. "Het breekt je hart aan de ene kant, maar het maakt je ook strijdbaar. Want als ik het zie, denk ik: deze rotzooi moet hier gewoon weg. We hebben een paar weken geleden ook met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid deze locaties bezocht en ook zij schrokken daar echt van. Ik hoop dat ze dit nu goed op het netvlies hebben en ook in hun eindrapportage meenemen. Dat als dit soort calamiteiten gebeuren de vervuiler moet betalen en ook alles moet opruimen."