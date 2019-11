UPDATE: Stroomsteuring yn Ljouwert foar grutste part oplost

Om kertier oer njoggenen hiene de earste húshâldens wer stroom, mar de problemen binne noch net hielendal oplost. De ferwachting is dat de stroomsteuring om twa oere tongersdeitemoarn foarby is. Rûn kertier foar alven sieten noch 367 klanten fan Liander sûnder stroom, as needstroom is in aggregaat ûnderweis.

De troffen strjitten binne: de Bildtsestraat, Brederostraat, Cronjestraat, Harlingerstraat, Landbuurt, Marssumerstraat, Noordersingel, Paul Krugerstraat en Transvaalstraat.