Tichte mist yn Fryslân soarget foar meardere ûngelokken

Twa ûngelokken yn Drachten

Op twa rotonden yn Drachten binne ek ûngelokken bard. By in ûngelok op De Folgeren rekke in scooterrider ferwûne, hy is mei ûnbekende ferwûningen nei it sikehûs brocht. Op de rotonde fan de Lauwers mei de Postlaan waard in fuotgonger skept troch in automobilist. De fuotgonger is troch ambulânsepersoniel behannele en dêrnei nei it sikehûs oerbrocht.