Projekten op Waadeilannen krije mear as in miljoen euro út Iepen Mienskipsfûns

Sa krijt bygelyks Het Koningshuis op Skiermûntseach 35.000 euro om besikers de gelegenheid te jaan harren te ferdjipjen yn de skiednis fan it eilân. Op Skylge wurdt de jachthaven duorsumer makke mei jild út it fûns. Op Flylân wurdt it gebiet om de fjoertoer hinne op 'e nij ynrjochte en op It Amelân komme twa observaasjeposten yn it dúngebiet by Hollum.

De neamde projekten krije it measte jild, mar der binne noch alderhande lytse inisjativen dy't ek in bydrage krije fan it Iepen Mienskipsfûns.