FIDEO: Soarchpersoniel yn aksje foar bettere CAO

Al moannen is der rûzje oer de CAO fan it sikehûspersoniel, en de partijen lykje mar net tichter by mekoar te kommen. Foar de fakbûnen reden om in lanlike sikehûsstaking út te roppen.

Der wiene ûnder oare ludike aksjes en taspraken. Op it Hearrenfean hongen de himden út de ruten, yn Ljouwert wie der in muzikaal protest en yn Drachten wie in ekstra BHV-oefening. Yn totaal leinen yn Fryslân fjouwer sikehuzen en trije polykliniken it wurk del.