IepenUP Live op Explore the North yn Ljouwert

De talkshow IepenUP Live wurdt dizze woansdei net útstjoerd út Neushoorn wei, mar is live yn De Stadskas yn Ljouwert fanwege it festival Explore the North. It tema dit jier is 'Jonge Makers'. Wa binne de nije minsken dy't de poadiumkeunsten yn Nederlân feroverje sille. Wat driuwt se en hoe sjogge se tsjin de wrâld en it 'maakklimaat' oan?