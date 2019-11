Frou rekket swierferwûne by ûngelok Aldeberkeap

De helptsjinsten kamen op it plak fan it ûngelok en ha de frou út har auto helle. Nei behanneling is se mei in ambulânse oerbrocht nei it sikehûs.

De dyk waard ôfsletten troch de plysje, ferkear moast omride fia de paralleldyk. De ferkearsspesjalisten fan de plysje ûndersykje de tadracht fan it ûngelok. De mist soe mooglik ynfloed hân ha.