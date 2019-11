Mear as 84.000 euro foar toaniel en muzyk yn Waadhoeke

De toanielferieningen moasten om yn oanmerking te kommen foar de subsydzje in bysûndere foarstelling op de planken bringe. Dat is by alle sân yntsjinners slagge. Sy dogge bygelyks foarstellingen folslein yn it Biltsk of Frysk. Ek wurdt der in spesjale foarstelling organisearre wêrby't de jeugd en folwoeksenen foar ien kear mei-inoar spylje.

Neffens wethâlder Jan Dijkstra fan kultuer binne dit soarte subsydzjes tige wichtich. "Mei dizze subsydzjes kinne toaniel- en muzykferienings bestean bliuwe en fersterke wurde foar de takomst."