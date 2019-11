Lânboukollektyf komt mei alternatyf stikstofplan

Ek moat in ophâld- en sanearringsregeling yn de bargehâlderij op koarte termyn stikstofromte opleverje. It plan komt by 13 organisaasjes wei. Dêr hearre bygelyks Dutch Dairymen Board, LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond by.

Rânebetingsten

It lânboukollektyf stelt ek in tal rânebetingsten. Dat binne frijwillige dielname, gjin generike krimp, gjin beheining fan fergunningen (fergund bliuwt fergund), gjin ynleverjen fan rjochten of twongen opkeap fan bedriuwen, ien wurkber belied fan Ryk en provinsjes, deposysjes falidearre mei mjittingen, it op 'en nij itigjen fan Natura2000-gebieten en in rappe ynfiering fan in drompelwearde sa't ûndernimmers net mei in soad papierwurk komme te sitten.

Fergoeding

Neffens it lânboukollektyf is it wol wichtich foar it draachflak yn de sektor dat boeren sels karren meitsje kinne oer harren bedriuwsfiering. Fierder wolle de boeren dat it kabinet de kosten dy't ûndernimmers meitsje moatte fergoedet. In oare wichtige betingst is dat de frijkommen stikstofromte net fierder ferkocht wurde mei bûten de agraryske sektor. Oars soe dat it útholjen fan de sektor ta gefolch hawwe.