Omrop TIP: De Fryslân DOK: 'Hert & Siel'

De film 'Hert & Siel' beleefde vorige week zijn première op het Noordelijk Filmfestival. Vanaf zaterdag 23 november is de Fryslân DOK in drie delen te zien bij Omrop Fryslân. De serie volgt de bouw van 'de Friese motor', die later bij de expositie de naam 'Us Heit' kreeg. Dit kunstwerk, de replica van een maïshakselaar, staat sinds oktober 2019 in het Fries Museum.