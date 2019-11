Omrop TIP: De Fryslân DOK 'Hert & Siel'

Oan de binnenkant fan de motor sit in glêzen pot, dêr't de keunstner it balseme hert fan in ferstoarn hynder yn dwaan woe. It soe de 'besieling' fan it keunstwurk wurde. Mar it Fries Museum wie benaud foar protesten fan diere-aktivisten. Boppedat soe it ôfliede fan de fokus fan it keunstwurk de wearde fan it ambacht.

De diskusje oer 'it hert' jout in nijsgjirrige lading oan de Fryslân DOK.