Pleatsing finishbôge op de Bonkefeart: wjerspegeljend Alvestêdekrúske

It keunstwurk is ûntwurpen en betocht troch it keunstnersduo Tijdmakers (Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands). Mear as tweintich jier lyn is der al in peal pleatst op de wâl, mar de feriening woe al in skoft wat grutters. Yn 2017 binne de ideeën al yntsjinne, der wiene 35 plannen. It bestjoer hat keazen foar in heal Alvestêdekrúske, dat yn it wetter wjerspegelet. Yn de jûntiid kin it keunstwurk ferljochte wurde.

Sûnt 1985 is de finish fan de Alvestêdetocht op de Bonkefeart, tusken de Hegebrêge en it Heechhout. Earder wie it einpunt op de stedsgrêft.