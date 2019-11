Ludike aksjes yn sikehûs Tjongerschans: "No komme wy ris foar ússels op"

"Wy stake om't wy in soad wurkdruk hawwe, net allinne op de ferpleechôfdieling mar ek op oare plakken yn it sikehûs. En wy stake om't wy eins wolris in leansferheging wolle," seit Spoelstra. "Der is wol genôch jild yn de soarch, mar it moat oars ferdield wurde," fynt hy.

Ludike aksjes

Der is fan alles te rêden yn it sikehûs op It Hearrenfean. "Op de ôfdieling binne der allegearre ludike aksjes: der is in Twister-spul, in Guozzebriefspul, der is in nonnekoar dat in filmke opnimt, der wurde smoothie's makke foar it personiel en de pasjinten wurde ferwend," seit Spoelstra. Guon aksjes binne symboalysk. "Mei it Twister-spul wolle wy sjen litte hoe't ferpleechkundigen somtiden yn de knoop sitte om harren wurk goed te kinne dwaan."