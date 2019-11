De lêste foarstelling fan Kulturele Haadstêd spilet no yn Ljouwert: muzyk yn slowmotion

Der stean twa grutte akwariums yn de Harmonie mei tsientûzen mingel wetter. Dêr wurdt it konsert yn jûn. Artysten sjonge, mar bespylje ek ynstruminten. Under wetter. Neffens ferslachjouwer Wendy Kennedy jout dat in hiel spesjaal effekt. "It liket wol in bytsje op slowmotion-muzyk", seit se.