Kramer net nei toernooi om wrâldbeker yn Poalen

Kramer liet nei de wedstriid witte dat er twifele oer kommende tiid. Sa min as freed hie er syn favorite ôfstân yn syn profkarriere noch nea riden.

"Ik wol der net foar fuortrinne", sei er, oer syn oanhâldende fysike problemen. "Ik wol der better fan wurde. It is allinnich de fraach oft je hjir better fan wurde. Ik wol net op dizze manier rûnride. Dêr ha ik it no oprjocht dreech mei. Dat past net by my."

Kramer hat no besletten net mei te dwaan oan it wrâldbekertoernoai, sadat er him rjochtsje kin op syn sûnens.