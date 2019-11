Foar it earst in frou oan it roer by it Wetterskip

De dykgraaf is de foarsitter fan it wetterskip, en sit yn it deistich bestjoer. De rol is fergelykber mei dy fan boargemaster yn in gemeente.

Earder wie Kroon wethâlder yn de gemeente Drechterland, ek yn Noard-Hollân. De 52 jierrige Luzette Kroon wie net oanwêzich by bekindmakking, dat is in tradysje.

Kroon wie ien fan de 39 kandidaten. Dêr wiene njoggen froulju by, en 30 manlju.

De foardracht giet no nei de provinsje, dêrnei nei it Ministearje fan Ferkear en Wettersteat, en dan wurdt se úteinlik by Keninklik beslút beneamd.

Kroon begjint nei alle gedachten yn maart as dykgraaf. Se folget dan Paul van Erkelens op. Dy giet yn jannewaris mei pensioen.