Justysje easket selstraf nei mishanneling mei drinkglês yn diskoteek Drachten

De mishanneling fûn plak yn de nacht fan 27 febrewaris yn in diskoteek yn Drachten. De fertochte hie yn de smokersromte in wurdewikseling mei in 29-jierrige man, wêrop't de fertochte him in klap joech mei in drinkglês.

De 23-jierrige fertochte seit dat er net yn de diskoteek west hat. Syn heit en syn styfmem sizze dat er by harren thús sliepte. Dochs wiene der seis tsjûgen dy't de fertochte dy nacht wol sjoen hawwe yn de diskoteek.

It slachtoffer easket 1200 euro smertejild. De man hat in bliuwend litteken boppe it linkereach.