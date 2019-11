"Domela Nieuwenhuis hat folle mear foar Fryslân betsjutten as minsken witte"

De oerpake fan Giezen wie in striidmakker fan de sosjalistyske foarman Domela. Giezen hat noch in âld boek dêr't 12 siden yn beskriuwe hoe't syn oerpake mei Domela op in paad is.

As er spruts yn Fryslân, wie Domela ek wol útfanhûs by de âlde Wilhelmus Giezen. Dy organisearre ek 'meetings' mei arbeiders dy't foar harren rjochten opkomme woene. Domela hat dy minsken yn beweging krigen.

Moandei 18 novimber wie it de 100e stjêrdei fan Domela Nieuwenhuis, dy't úteinlik de sosjalistyske striid opjûch en anargist waard. Der is in soad omtinken foar, mar neffens Giezen hie der wol wat mear omtinken wêze kinnen foar de betsjutting dy't Domela Nieuwenhuis spesifyk foar Fryslân hie.