Oantal meldingen fan diskriminaasje nimt eksplosyf ta: "Discussie rond Zwarte Piet loopt hoog op"

Neffens Antolovic binne der normaalwei sa'n fjouwer of fiif meldingen yn de wike. Fan sneon oant en mei tiisdei binne der al 23 meldingen binnen kaam.

De helte fan de meldingen hat te krijen mei de diskusje oer de kleur fan Swarte Pyt. "We merken dat die discussie hoog oploopt in Friesland", seit Antolovic.

Per gefal wurdt besjoen wat oft der mei de melding dien wurdt. Yn guon gefallen wurdt oanjefte dien, mar lang net altyd. "Er is vandaag een melding binnengekomen over een voorval op een school. Met die school gaan we in overleg, om te kijken of we daar voorlichting kunnen geven."

Tûmba kin de eksta meldingen mar amper oan. We willen iedereen heel graag helpen, en dat verdienen ze ook, maar als dit zo doorgaat heb ik straks een tekort aan personeel."