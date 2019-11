Provinsje stipet fotosearje op Thialf mei 15.000 euro

It binne net allinne bekende nammen dêr't in portret fan makke is; ek oaren dy't belangryk binne foar Thialf binne op de foto setten, lykas iismaster Beert Boomsma, speaker Joop Bleeker en in fanatike supporter Aly Letema . De foto's binne makke troch fotograaf Stephan van Fleteren.

Fierder wurdt de galerij brûkt as ûntfangsromte en der wurde parsepresintaasjes jûn. Neffens deputearre steaten is Tien voor Thialf in wêzelik ûnderdiel fan it nije iisstadion.