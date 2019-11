Steatefraksjes sjogge mooglikheden sâltwinning ophâlde te litten

Mear risiko's as earder tocht

Ut it rapport fan it 'Steatstafersjoch op de mynbou'' (Staatstoezicht op de Mijnen. SodM) docht bliken dat der mear risiko's binne as earder tocht waard.

"We weten er ook nog het fijne niet van, want dan is dat weer een bedrijfsgeheim, maar als er dieselolie onder het Wad wordt gebruikt kun je zeggen: Niemand ziet het. Als dat lekt, betekent dat het op het zeewater gaat drijven. Dat is erg schadelijk voor alles wat in zee leeft en zwemt." sa seit Rinie van der Zanden fan de Partij voor de Dieren.