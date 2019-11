Boeren kinne mei konkrete plannen bydrage leverje oan nij lânboubelied

Doel is om út te sykjen wat de boeren sels dwaan kinne om it miljeu better te meitsjen en tagelyk op in rendabele wize wurkje te kinnen. Sa soene se miskien fergoedingen krije kinne yn de foarm fan in bonus foar de ynspanning ('jild foar de muoite') en jild foar misrûne ynkomsten. Ferbettermooglikheden binne lytsskaligere lânbou, natuerfreonlik behear fan de rânen fan it boerelân en sleatten en it plantsjen fan mear ferskate soarten gers yn plak fan de monokultuer fan it Ingelske raaigers. In oar idee is in puntesysteem foar fergrieningsmaatregels.

De plannen wurde fan ûnderen op makke, troch de boeren sels. De plannen wurde kominearre oer in grutter gebiet. Dan wurdt besjoen oft it yn de praktyk útfierber is en hoe dit te beleanjen falt.