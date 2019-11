Janneke (25) bliid mei trochbraak yn MS-ûndersyk: "Dit is in ljochtpuntsje"

Wittenskippers fan it Radboudumc yn Nijmegen sizze dat se meardere DNA-farianten ûntdutsen ha dy't soargje foar in grutter risiko op MS. Omroep Gelderland skriuwt dêroer.

"Hjirmei hoopje se dat se de oarsaak fan MS fine kinne", seit Knol. "Faaks kinne se it dan genêze."

By MS wurdt de beskermlaach fan de harsensenuw skansearre. Dêrtroch kinne de senuwen net mear goed mei-inoar kommunisearje. Dat is nedich om bygelyks goed rinne te kinnen. Knol hat dêr soms in rollator by nedich, mar se hat it measte lêst fan konsintraasjeproblemen, seit se.

Knol tinkt net dat it ûdnersyk út Nijmegen har fuort en daliks helpe sil. "Ik tink dat se der noch wol in jier as 10 mei dwaande binne. Mar it is wol in ljochtpuntsje.