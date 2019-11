Stedsbelang Drylts stiet op it rantsje fan opheffing

"We hebben diverse oproepen gedaan via Facebook en via ons dorpsblad", fertelt ynterim-foarsitter Sanne van Lienden fan stedsbelang Drylts. "Daarnaast hebben we mensen persoonlijk benaderd, maar daar hebben we geen reactie op gekregen."

It stedsbelang hat him de ôfrûne jierren ûnder mear dwaande holden mei it werbestimmen fan it âlde gemeentehûs. En mear algemien, as ynwenners klachten hawwe, giet stedsbelang yn petear mei de gemeente.

Opheffingsgearkomste

Op 3 desimber is de earste opheffingsgearkomste. As der dan gjin bestjoersleden binne, is it dien mei stedsbelang. Van Lienden: "Ik vind het heel erg jammer dat er geen mensen meer zijn, die er ook voor de stad willen zijn."