'Tiltmeter'moat skea oan wenningen yn kaart bringe

Yn Noardwest-Fryslân wurdt al langere tiid gas en sâlt út de boaiem helle. Dat dy winning skea oan wenningen feroarsaket, is dreech oan te toanen. Wetlik is fêstlein dat de eigener fan de wenning dat bewize moat. Allinne foar skea troch gaswinning yn Grinslân is in útsûndering makke. Foar de rest fan Nederlân jildt dat minsken sels oantoane moatte dat de skea troch de winning komt.

Wenningkorporaasje Noordwest Friesland fynt eins dat de bedriuwen dy't gas en sâlt winne de gefolgen ek ûndersykje moatte, omdat dy bedriuwen dêr de kennis en middelen foar hawwe. Dat bart net en dêrom hat de wenningkorporaasje besletten om it dan sels mar te dwaan.

It bedriuw StabiAlert hat yn opdracht fan de wenningkorporaasje yn fjouwer wenningen yn Tsjummearum sokke 'tiltmeters' pleatst. It giet om wenningen oan de Johan Roordastrjitte, de Sjoerd Draijerstrjitte, de Lytse Buorren en Evert Sybesmastrjitte. Tiltmeters meitsje gebrûk fan in technyk dy't al langer bestiet. De apparaten kin hiel sekuer mjitte hokker feroarings der yn de boaiem plakfine en makket dêr 3D-modellen fan.

De apparaten binne yn oktober yn de krûpromte fan de wenningen pleatst en yn gebrûk nommen. De effekten fan de gas- en sâltwinning wurde de kommende jierren mjitten.