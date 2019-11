Frou (34) oanhâlden foar brânstichting op De Jouwer

De plysje hat in 34-jierrige frou fan De Jouwer oanhâlden op fertinking fan brânstichting. Nei in fûle brân waard in wenhûs oan de Stasjonsstrjitte moandeitenacht foar in grut part fernield. De brân begûn mei in eksploazje, dy't sa lûd wie dat de meldkeamer tsientallen meldings krige.